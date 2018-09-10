Побитый Жириновским украинец пожаловался в полицию

Гражданин Украины обратился в полицию с заявлением на лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ударил его во время акции протеста в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«9 сентября 38-летний гражданин Украины обратился в полицию с заявлением о том, что около 14:00 на Пушкинской площади депутат Госдумы Владимир Жириновский ударил его по лицу», — сказал собеседник агентства. Полиция начала проверку. По словам источника, украинец приехал в Москву в день инцидента и поселился в хостеле.

Жириновский в окружении охранников пришел на Пушкинскую площадь, где проходила акция против повышения пенсионного возраста, и ударил по лицу одного из участников, который назвал его говном. Политик пообещал мужчине, что тот будет «истекать кровью» и «сдохнет сегодня». Действия Жириновского возмутили других протестующих, и политика сбили с ног.

9 сентября в Москве и других российских городах прошли несанкционированные акции против повышения пенсионного возраста, которые закончились столкновениями с полицией и жесткими задержаниями протестующих. По данным ГУ МВД по Москве, в столице в акции приняли участие около двух тысяч человек, организаторы сообщали о пяти тысячах участников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!