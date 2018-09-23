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«Давление» на солдата-избирателя объяснили съемкой для стенгазеты

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Снимок с одного из избирательных участков Хабаровска, на котором зафиксирован факт фотосъемки в кабинке для голосования, делался для стенгазеты. Об этом заявила заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко, передает «Хабаровский край сегодня» в воскресенье, 23 сентября.

На снимке, который распространился в социальных сетях, военнослужащий фотографирует голосующего солдата. Пользователи предположили, что командование таким способом контролирует волеизъявление солдат.

«Снимок сделан сегодня на участке №117 в районе Дальхимфармзавода. Я поговорила с председателем и секретарем комиссии, с наблюдателями. Действительно, факт фотографирования подтвердился. Но все было согласовано. Командир обратился с просьбой к председателю комиссии сфотографировать момент, как будет отдавать свой голос впервые голосующий 18-летний солдат», — рассказала Кононенко.

Она подчеркнула, что бюллетень был повернут обратной стороной, а фото делалось для стенгазеты: «Сюжет — впервые голосующий военнослужащий».

Выборы губернатора Хабаровского края состоялись 9 сентября в единый день голосования. Действующий глава региона единоросс Вячеслав Шпорт и его оппонент кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал не смогли набрать необходимое количество голосов. В результате на 23 сентября был назначен второй тур.

Повторное голосование также состоится во Владимирской области, Приморском крае и Хакасии.

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