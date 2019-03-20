Бывшего замглавы Хабаровского края взяли под стражу за многомиллиардные аферы

Центральный районный суд Хабаровска выдал санкцию на арест бывшего заместителя губернатора региона Василия Шихалева. Об этом в среду, 20 марта, передает «Интерфакс».

Мера пресечения чиновнику избрана на два месяца по уголовному делу о крупном мошенничестве в лесной сфере.

18 марта сообщалось об обысках в правительстве Хабаровского края в рамках расследования хищения более 10 миллиардов рублей. Тогда источники называли одним из подозреваемых в преступлении бывшего зампреда правительства, работавшего при предыдущем руководителе региона Вячеславе Шпорте.

По данным «Коммерсанта», Шихалева подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Он работал в хабаровском правительстве с 2002 года, занимал пост министра лесной промышленности, а с 2009 года — министра природных ресурсов. В 2015-м Шихалева назначили первым заместителем председателя правительства края по экономическим вопросам. Он ушел с поста после поражения губернатора Вячеслава Шпорта на выборах в сентябре 2018 года.

Вместе с Шихалевым фигурантом уголовного дела стал местный лесопромышленник Александр Пудовкин.

Фабула обвинения изложена на сайте Генпрокуратуры. По данным ведомства, с октября 2013-го по сентябрь 2018 года чиновник правительства Хабаровского края, из правительства региона, курировавший реализацию приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, руководимой его знакомым. Предприниматель незаконно получил из федерального бюджета субсидии на один миллиард рублей, а также вырубил лес, причинив ущерб на девять миллиардов рублей.

Проверка деятельности команды предыдущего руководителя края инициирована губернатором Сергеем Фургалом, сменившим Шпорта на этом посту. Как отметила пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко, Фургал наводит порядок во многих отраслях.

Силовики обыскали кабинеты первых вице-губернаторов Игоря Аверина и Александра Кацубы (по совместительству является министром финансов), вице-губернатора и министра экономического развития Виктора Калашникова, а также вице-губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной.

Отстранен от должности исполняющий обязанности министра природных ресурсов Вячеслав Катрушев, однако официальной информации об этом пока нет.

23 сентября 2018 года депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал выиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Его соперник, прошлый глава региона Вячеслав Шпорт, проиграл с серьезным отрывом. Он занимал этот пост с 2009 года.

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