Бывшего губернатора Хабаровского края задержали в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве. Об этом в четверг, 28 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Ишаев подозревается в серии должностных преступлений, совершенных в период губернаторства. В Следственном комитете информацию о его задержании подтвердили, не сообщив подробностей.

По данным «Интерфакс», Виктор Ишаев проходит фигурантом по делу о махинациях в лесной отрасли. В администрации Хабаровского края проводятся обыски.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край в 1991—2009 годах. В апреле 2009 года он был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, с 2012 до 2013 года года был по совместительству и министром по развитию Дальнего Востока. Затем до 2018 года был советником «Роснефти» по координации проектов ДФО в ранге вице-президента.

27 марта Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Он обвиняется в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества.

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