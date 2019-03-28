Появились подробности уголовного дела против бывшего хабаровского губернатора

В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления Следственного комитета России (СКР).

С 2013 по 2018 год Ишаев занимал должность вице-президента «Роснефти». По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год Ишаев «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией».

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В СК подчеркнули, что при этом он обманул и злоупотребил доверием сотрудников и руководства компании. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

О задержании Ишаева стало известно утром в четверг, 28 марта. Позднее ФСБ провела обыски в правительстве Хабаровского края.

Ишаев занимал должность губернатора Хабаровского края с 1991 по 2009 год. Затем его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, с 2012 до 2013 год он по совместительству был министром по развитию Дальнего Востока. До 2018 года Ишаев был вице-президентом «Роснефти» и советником по координации проектов Дальневосточного федерального округа.

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