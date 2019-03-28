Раскрыты детали обысков в правительстве Хабаровского края

Оперативные мероприятия в правительстве Хабаровского края проводились во время расширенного заседания кабмина, сообщила пресс-секретарь губернатора Сергея Фургала Надежда Томченко. Ее цитирует радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 28 марта.

«Все это выглядело не то, чтобы обыски, поднялись в один кабинет. Уходили они отсюда тихо и спокойно и за собой никого не выводили. Не было такого, чтобы сотрудники ворвались в зал и кого-то выводили. Губернатора никто не дергал», — рассказала она.

Ранее РИА Новости сообщили, что обыски прошли в кабинете зампреда кабмина Владимира Хлапова.

В четверг утром стало известно о задержании в Москве бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, он подозревается в серии должностных преступлений.

По данным агентства «Интерфакс», Виктор Ишаев проходит фигурантом по делу о махинациях в лесной отрасли.

Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991 до 2009 года. С 2013 до 2018 года был советником «Роснефти» по координации проектов Дальневосточного федерального округа в ранге вице-президента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!