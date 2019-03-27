Абызова арестовали на два месяца

Басманный районный суд столицы арестовал задержанного бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова на два месяца по обвинению в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества. Об этом в среду, 27 марта, передает «Интерфакс».

Согласно постановлению суда, экс-министр заключен под стражу на срок до 25 мая 2019 года.

Таким образом, суд отказал защите Абызова в удовлетворении ходатайства об избрании ему в качестве меры пресечения домашнего ареста или залога в один миллиард рублей.

Как уточняет ТАСС, защита намерена обжаловать судебное решение.

Кроме того, сообщается, что суд арестовал двух предполагаемых сообщников Абызова — экс-гендиректора группы Ru-com Николая Степанова и директора по экономике и финансам «АО РЭМиС» Галину Фрайденберг. Им также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Ранее 27 марта стало известно, что ряд влиятельных политиков и известных артистов поручились за задержанного бывшего министра. В частности, его адвокат предоставил суду личные поручительства бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, председателя правления ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса, экс-главы администрации президента Александра Волошина, бывшего пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой, а также народных артисток России Ксении Рапопорт и Чулпан Хаматовой.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ 26 марта. Бывшему министру инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило крупную сумму денег.

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