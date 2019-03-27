Абызова предложили отпустить за миллиард рублей

Защита бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении четырех миллиардов рублей, попросила суд отпустить его под залог в один миллиард. Об этом в среду, 27 марта, сообщает агентство «Москва» из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос об аресте Абызова.

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Как передает РИА Новости, Абызов в суде отказался признать вину, но заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Экс-министр заявил, что не может детально оценить расплывчатые формулировки обвинения, но «категорически не согласен» с ними. Он добавил, что не совершал преступных действий и не использовал свое служебное положение.

«Я готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», — сказал Абызов.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ 26 марта. Бывшему министру инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило крупную сумму денег.

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