ФСБ задержала бывшего министра по вопросам открытого правительства Абызова

В отношении бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело, он задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом во вторник, 26 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

26 апреля 2018 года сообщалось, что министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, которого также называют министром без портфеля, пожаловался на Минфин за сокрытие в открытом доступе информации о зарплатах госслужащих и глав федеральных ведомств.

8 сентября 2017 года Абызов заявлял, что число обслуживающих государственных чиновников автомобилей нужно сократить.

Идею создать открытое правительство (в прессе оно также фигурировало как «большое») была высказана в октябре 2011 года Дмитрием Медведевым, который на тот момент занимал пост президента России. По его замыслу, открытое правительство должно было стать площадкой, на базе которой органы власти смогут обсуждать свои инициативы с общественными деятелями и экспертами. Министром по взаимодействию с открытым правительством в мае 2012 года стал Михаил Абызов. В мае 2018 года он не вошел в состав нового правительства России.

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