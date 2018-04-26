Российский министр пожаловался на утаивание зарплат чиновников

Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, которого также называют министром без портфеля, пожаловался на Минфин за сокрытие в открытом доступе информации о зарплатах госслужащих и глав федеральных ведомств. Об этом сообщает РБК.

«Я категорически с этим не согласен. Мне кажется, что ничего негативного в том, что мы раскрываем информацию о доходах чиновников и кадровом составе государственной службы, нет», — заявил Абызов спустя несколько месяцев после того, как Минфин скрыл эти сведения на своем сайте.

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По мнению министра без портфеля, отказываясь от раскрытия информации о доходах чиновников, невозможно организовать эффективный механизм общественного контроля. «Я как министр ежегодно раскрываю свою декларацию о доходах, и другие члены правительства это делают. Ничего негативного нет в том, что эта работа должна вестись на уровне государственного аппарата в целом», — уверен чиновник.

В декабре 2017 года Минфин впервые опубликовал на своем сайте информацию о зарплатах министров и чиновников. Информация вызвала общественный резонанс, так как зарплата в 1,7 миллиона рублей в месяц для главы ведомства для многих показалась слишком высокой. В итоге министерство удалило документ с перечнем зарплат.

В апреле российское руководство и правительство страны отчитались о доходах. Самым богатым из чиновников оказался вице-премьер Александр Хлопонин, чей доход по итогам 2017 года оценивался почти в три миллиарда рублей.

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