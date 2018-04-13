Доходы министра сельского хозяйства выросли в 100 раз из-за матери

Доходы министра сельского хозяйства Александра Ткачева выросли за год почти в 100 раз. В 2017 году он заработал 548,2 миллиона рублей против 5,6 миллиона рублей по итогам 2016 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства.

В пресс-службе министерства «Интерфаксу» пояснили, что резкий рост доходов Ткачева связан с болезнью матери, которая передала в дар министру ценные бумаги, от которых он и получил значительную часть дохода. Ведомство утверждает, что все бумаги были переданы в доверительное управление в полном соответствии с законом, в декларациях же об инвестиционном портфеле министра не сказано.

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Агентство отмечает, что для получения таких дивидендов необходимо обладать весьма крупной долей в российской компании. В качестве примера агентство приводит «Газпром», акционеру которого понадобилось владеть бы 0,3 процента акций госкомпании, чтобы по итогам 2017 года получить 542,7 миллиона прибыли от дивидендов.

Супруга Ткачева за год нарастила свои доходы почти в четыре раза — 38,2 миллиона в 2017-м против 9,99 миллиона в 2016 году. В собственности главы Минсельхоза находятся три земельных участка, жилой и гостевой дома, нежилое помещение. Два земельных участка он арендует.

При этом Ткачев не самый успешный член правительства — вице-премьер Александр Хлопонин по итогам 2017 года заработал почти три миллиарда рублей. В его владении четыре люксовые иномарки: два Mercedes-Benz, Jaguar и Bentley. В совместном владении у Хлопонина 11 земельных участков площадью от 75 до 9596 квадратных метров, два жилых дома и квартира.

Третье место по уровню доходов в правительстве досталось вице-премьеру Юрию Трутневу: 377,2 миллиона рублей. Прошлогодний лидер рейтинга по уровню доходов среди членов правительства — министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов — в этом году в топ-3 не попал, зато он единственный среди чиновников, кому принадлежит Ferrari.

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