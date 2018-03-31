В России подсчитали состоятельных граждан

В России живет 1,3 миллиона человек с доходами выше среднего, что составляет 0,9 процента взрослого населения страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ВТБ. В эту оценку не включены работники теневого сектора.

Эксперты банка подсчитали, что в Москве человека можно назвать состоятельным, если он получает минимум 150 тысяч рублей, а в регионах — более 120 тысяч. В ходе исследования были опрошены пять тысяч респондентов более чем в 100 городах. Аналитики оценивали не только их заработок, но и остатки на счетах и траты. Также учитывалось наличие иждивенцев.

В рамках исследования состоятельных граждан разделили на три группы. В первую вошли москвичи с доходом в 150-200 тысяч рублей и жители регионов со 120-150 тысячами. Таких людей в стране оказалось 700 тысяч. Во второй группе — 400 тысяч человек доходом большим, чем у первой группы, и с располагаемым состоянием в 30-50 миллионов рублей. В третьей группе насчитывается 200 тысяч сверхбогатых людей с минимальным располагаемым состоянием в 30-50 миллионов.

РБК отмечает, что Росстат не публикует отдельную статистику по заработкам состоятельных граждан, но служба считает минимальным порогом высокого дохода сумму в 70 тысяч рублей. Согласно официальным данным, таких граждан в России в конце 2016 года было 4,9 миллиона человек, или 7,2 процента населения. Аналогичных данных за 2017 год пока нет, но известно, что средний доход россиян в прошлом году составил 31 475 рублей в месяц, а среднемесячная зарплата — 39 085 рублей.

В конце марта глава Минтруда Максим Топилин отчитался о росте реальных зарплат россиян в январе-феврале на рекордные 10,5 процента вследствие увеличения зарплат бюджетников в рамках выполнения майских указов. По информации РБК, оно произошло вскоре после заявления президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок.

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