В Кремле отреагировали на задержание бывшего министра Абызова

Президенту России Владимиру Путину было заранее известно об уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, который задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает во вторник, 26 марта, «Интерфакс».

«Президенту было доложено заранее», — пояснил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналистов, проинформирован ли глава государства о задержании Абызова.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ 26 марта. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило четыре миллиарда рублей.

Сообщается, что экс-министр действовал с пятью соучастниками: Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым. Они обманывали акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Действия фигурантов квалифицированы по частям 2 и 3 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») и по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Идею создать открытое правительство (в прессе оно также фигурировало как «большое») была высказана в октябре 2011 года Дмитрием Медведевым, который на тот момент занимал пост президента России. По его замыслу, открытое правительство должно было стать площадкой, на базе которой органы власти смогут обсуждать свои инициативы с общественными деятелями и экспертами. Министром по взаимодействию с открытым правительством в мае 2012 года стал Михаил Абызов. В мае 2018 года он не вошел в состав нового правительства России.

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