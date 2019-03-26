Стали известны подробности дела Абызова

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Бывший министр по вопросам открытого правительства России Михаил Абызов, задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, вместе с подельниками вывел из страны четыре миллиарда рублей. Об этом во вторник, 26 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, Абызов действовал с пятью соучастниками: Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым. Они обманывали акционеров «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и «Региональных электрических сетей» (РЭС).

Обе компании на территории Новосибирской области занимались производством и передачей электроэнергии. Абызов вместе с подельниками похитил у них четыре миллиарда рублей. «Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — отметила Светлана Петренко. О задержании Абызова стало известно ранее 26 марта.

Идею создать открытое правительство (в прессе оно также фигурировало как «большое») была высказана в октябре 2011 года Дмитрием Медведевым, который на тот момент занимал пост президента России. По его замыслу, открытое правительство должно было стать площадкой, на базе которой органы власти смогут обсуждать свои инициативы с общественными деятелями и экспертами. Министром по взаимодействию с открытым правительством в мае 2012 года стал Михаил Абызов. В мае 2018 года он не вошел в состав нового правительства России.

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Предыстория: Бывшего министра Абызова заподозрили в хищении четырех миллиардов рублей
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