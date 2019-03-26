Бывшего министра Абызова заподозрили в хищении четырех миллиардов рублей

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, задержанного сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, заподозрили в хищении четырех миллиардов рублей. Об этом во вторник, 26 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, Абызов и другие фигуранты дела в составе организованного преступного сообщества (ОПС) похитили четыре миллиарда рублей. Эти деньги принадлежали «Сибирской энергетической компании» (СИЮЭКО) и «Региональным электрическим сетям» (РЭС).

«Абызов и [другие фигуранты дела] поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», — отметила Петренко.

Действия фигурантов квалифицированы по частям 2 и 3 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») и по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. C фигурантами проводятся следственные действия.

О задержании Абызова стало известно ранее 26 марта.

Идею создать открытое правительство (в прессе оно также фигурировало как «большое») была высказана в октябре 2011 года Дмитрием Медведевым, который на тот момент занимал пост президента России. По его замыслу, открытое правительство должно было стать площадкой, на базе которой органы власти смогут обсуждать свои инициативы с общественными деятелями и экспертами. Министром по взаимодействию с открытым правительством в мае 2012 года стал Михаил Абызов. В мае 2018 года он не вошел в состав нового правительства России.

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