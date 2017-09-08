Абызов предложил забрать у чиновников служебные авто и дать им взамен премии

Число обслуживающих государственных чиновников автомобилей нужно сократить, считает министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. С таким предложением он выступил в пятницу, 8 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

«У нас много затрат неэффективных. Например, затраты на обеспечение чиновников высокого уровня автомобильным транспортом», — сказал Абызов, выступая на Московском финансовом форуме.

Вместе с тем, однако, их следует «дополнительно премировать», отметил он. Сокращение расходов на служебные машины, по его мнению, поможет увеличить объем фонда премиального стимулирования.

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11 июля стало известно, что член Совета Федерации Людмила Нарусова попросила компенсировать ей расходы за использование личной машины в служебных целях. Отмечалось, что подобное обращение поступило в профильный сенатский комитет впервые.

В конце мая сообщалось, что российские министерства стали сокращать расходы за счет командировок и печати документов. Отмечалось, что в Минфине, помимо этого, сэкономили за счет уменьшения трат на транспорт.

Согласно декларации об имуществе и доходах членов кабмина, Михаил Абызов владеет двумя автомобилями, четырьмя мотоциклами и снегоходом. За прошлый год он заработал почти 521 миллион рублей — это второй показатель в правительстве.