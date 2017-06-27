Минэкономразвития подтвердило планы переезда в «Москва-Сити»

Минэкономразвития планирует переехать из центра столицы в «Москва-Сити». Об этом, как передает РИА Новости, сообщил замглавы ведомства Алексей Груздев на Всемирном экономическом форуме «Летний Давос».

Чиновник оговорился, что это не вопрос ближайших дней. «Для этого должно быть подготовлено и здание, но действительно такие планы, как мне известно, есть», — сказал он. — Так это станет, когда все решения будут приняты».

В июне стало известно о просьбе четырех федеральных министерств — Минстроя, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга — перевести их в офисный комплекс «Москва-Сити». По сведениям «Коммерсанта», они направили свою просьбу премьер-министру Дмитрию Медведеву. После этого глава правительства поручил проработать этот вопрос. При этом в Минстрое рассказали, что переезжать никуда не собираются.

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Существование проекта подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. По ее словам, детали прорабатываются.

Сейчас министерства занимают в общей сложности около 300 тысяч квадратных метров. «Планируется, что в новом здании они будут занимать около 70 тысяч квадратных метров. Это позволит сэкономить как минимум один миллиард рублей в год на коммунальных расходах», — рассказал собеседник газеты.

Возместить затраты на переезд чиновников планируется, выставив на продажу здания, которые министерства занимают сейчас. Отмечается также, что проект не потребует финансирования из бюджета.

Переезд планируется осуществить во второй половине следующего года. Реализацию проекта предложено поручить Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

