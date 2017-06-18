Россия
 
Последние новости
СМИ узнали о планах Белого дома смягчить законопроект об антироссийских санкциях
Глава Еврокомиссии предложил провести европейскую церемонию прощания с Колем
Ефимова выиграла турнир во Франции с личным рекордом
Климкин заявил о возможности для НАТО поучиться у Украины
Мутко оправдал сломанный лифт и протекающую крышу стадиона «Санкт-Петербург»
Бастрыкин потребовал передать дело о «пьяном мальчике» в Следственный комитет
При столкновении корабля с пирсом в Италии пострадали 55 человек
Популярные новости
Мутко оправдал сломанный лифт и протекающую крышу стадиона «Санкт-Петербург»
Бастрыкин потребовал передать дело о «пьяном мальчике» в Следственный комитет
СМИ узнали о планах Белого дома смягчить законопроект об антироссийских санкциях
Климкин заявил о возможности для НАТО поучиться у Украины
Порошенко отменил «закон Савченко»
Ефимова выиграла турнир во Франции с личным рекордом
На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера

Уездные привычки

«Москва-Сити», изба и бордель — куда переселяют работать чиновников и депутатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Четыре федеральные министерства попросились в «Москву-Сити»: с просьбой перевести сотрудников в современный деловой центр они обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщили СМИ. Министры уверены, что это повысит производительность труда. Где мечтали обустроить кабинеты российские чиновники и депутаты, а какие районы воспринимали как ссылку — вспоминала «Лента.ру».

За создание правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в деловом центре ратуют два самых молодых министра — главы Минэкономразвития и Минкомсвязи Максим Орешкин и Николай Никифоров, а также министр промышленности Денис Мантуров и руководитель Минстроя Михаил Мень, сообщает «Коммерсантъ». Они полагают, что на новом месте удастся «улучшить работу с гражданами» и «сформировать положительный имидж государственной власти».

Предполагается, что в новом здании министерства будут занимать около 70 тысяч квадратных метров. Сейчас госслужащие трудятся на территории 300 тысяч квадратных метров. Сокращение расходов на коммуналку — еще один аргумент в пользу переезда. Министры надеются справить новоселье уже во второй половине 2018 года.

По пятому кругу

Кабмин пытаются перевезти не впервые: в 2012 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, поручил подготовить проект по размещению чиновников на территории Новой Москвы. «Органы управления разбросаны по территории Москвы, это неудобно», — объяснял он.

Без внимания не остались тогда и парламентарии, которых решили разместить в одном здании на окраине столицы. Идея объединить членов верхней и нижней палат под одной крышей не нова: в 1994 году правительство выделило 500 миллионов долларов на строительство парламентского центра на месте стадиона «Красная Пресня». В 2000-м спикер Думы Геннадий Селезнев предложил перенести обе палаты парламента в Санкт-Петербург, а мэр Москвы Юрий Лужков — на территорию «Москва-Сити».

Федеральное собрание в разные годы хотели вывезти и на Кутузовский проспект, и на место бывшей гостиницы «Россия», в поселок Коммунарка и на металлургический завод «Серп и Молот». Не могли власти определится, кого в первую очередь коллективно вывезти подальше от центра: кабмин, суды, депутатов, силовые ведомства или сразу всех? К консенсусу никто так и не пришел, все проекты подвисли, а потом внес коррективы кризис.

В этом году Медведев предложил новый подход к организации работы чиновников федерального и регионального уровня — так называемый open space. По его мнению, госслужащие проявят больше энтузиазма, работая бок о бок друг с другом: «Это совсем другой подход, он заключается в том, что представители и региональных, и федеральных властей находятся в одном офисе, в одном открытом зале, и решают одну и ту же задачу».

Пока федеральные чиновники осмысливают плюсы и минусы, региональные осваивают западный подход. Еще в декабре прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пространство для работы чиновников в Доме правительства Подмосковья организуют как open space.

Новые кресла депутатов и выселение Кремля

Если с переездом исполнительной власти вопрос оставался открытым, то с парламентом дело чуть было не дошло до новоселья: в 2014 году было решено перевести Госдуму и Совет Федерации на северо-запад Москвы, в Мневниковскую пойму. Народных избранников не воодушевила перспектива ездить на работу за кольцо, они даже обратились за поддержкой к Владимиру Путину. Однако в феврале 2016 года треволнения политиков разрешились: от идеи отказались из-за кризиса. Депутаты ГД по-прежнему заседают на Охотном Ряду, а члены Совет Федерации — на Большой Дмитровке.

После начала работы Госдумы седьмого созыва к вопросу о специальном центре для парламентариев вернулся лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Выступая на первом пленарном заседании, он призвал народных избранников «скинуться» на строительство: «Может, кого-то вызвать к председателю Следственного комитета? И быстро найдутся деньги на строительство».

В июне вдохновитель либерал-демократов пожаловался на здание Госдумы и призвал устроить ему реновацию по аналогии со столичной. Жириновский с возмущением напомнил, что в зале пленарных заседаний раньше обитали «уборщицы и вахтеры Госплана». Бюджетные деньги для этого не нужны, только «один рывок» (видимо, в собственный карман). Эмоциональность выступления политика мог спровоцировать случай с его однопартийцем: как раз в тот день под депутатом провалилось кресло в зале. «Такие случаи нас немного в стресс вводят», — негодовал Жириновский.

Жириновский не впервые озабочивается судьбой правительственных зданий. В начале марта глава ЛДПР предложил превратить Кремль в музей, а резиденцию президента перенести в другое место. В том же месяце он, устроив скандал на пленарном заседании Госдумы, пообещал «въехать в Кремль» после президентских выборов 2018 года и «расстреливать и вешать» оппонентов.

Партийный переполох

В конце прошлого года в новое здание на Кутузовском проспекте переехал центральный штаб «Единой России». Переезд прошел добровольно и без скандалов. Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов радовался новому офису, недобрым словом вспоминая архитектурные решения конца 1990-х: «На Банном (переулок возле станции метро «Проспект Мира» — прим. «Ленты.ру») — там вообще был ужас, неудобно, и место депрессивное, какое-то нагромождение безвкусное в стиле раннего Лужкова».

В регионах у партии власти с площадями дела складывались не так гладко. Зимой 2015 года из-за финансовых сложностей без крыши остались саратовские единороссы. Собственник старинного особняка, где размещалось региональное отделение «Единой России», потребовал оплатить долги, однако денег (около четырех миллионов рублей) у партии власти не нашлось. Для саратовских единороссов паковать коробки — дело привычное: одно время по приглашению ректора Саратовского государственного университета они занимались политикой в вузовских помещениях, но и оттуда были выставлены.

В Омской области с партийными помещениями развернулось целое представление. После выборов в законодательное собрание региона в офис, который долгое время занимало местное отделение «Справедливой России», подселили либерал-демократов. Из-за проволочек активисты ЛДПР остались без ключей от помещения. Пикантности ситуации добавляло то, что политикам-конкурентам приходилось делить один туалет. В итоге справороссы съехали из привычного здания в деревянную избу постройки начала XX века, по официальной версии — из-за дорогой аренды.

Приемная с сауной

Из-за долгов пытались выселить из приемной в Самаре депутата Госдумы шестого созыва Александра Хинштейна. Власти города через суд требовали с него семь миллионов рублей за аренду помещения, расходы на транспорт и связь. Парламентарий, в укор местной администрации, напомнил, что с обращениями в его приемную пришли 10 тысяч человек, и почти 40 процентов их вопросов удалось решить. Хинштейн утверждал, что конфликта с властями не хочет, но шпильку в их адрес все же вставил: «Я человек не амбициозный, я готов хоть с чертом лысым работать».

Депутат петербургского парламента от «Справедливой России» Александр Егоров потребовал у местных чиновников найти ему пригодное для общения с избирателями помещение. После того как он по разным причинам отверг несколько вариантов, администрация Выборгского района предложила ему занять комнату, в которой до этого размещалось заведение развлекательного характера: «Я зашел и увидел: бассейн, сауна, всего одно окно, в комнатушке большая кровать. Я спросил, что тут было раньше. Мне сказали — бордель». Подходящее место для общения с избирателями депутат в итоге снял за свои деньги.

Ксения Абрамова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СМИ узнали о просьбе четырех министерств переселить их в «Москва-Сити»
Под депутатом от ЛДПР провалилось кресло в Госдуме
Омские справороссы переехали в деревянную избу от либерал-демократов
Единороссы порадовались переезду из здания «в стиле раннего Лужкова»
Другие материалы рубрики
Россия00:0417 июня

«Какой дурак сюда поедет?»

Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги
17:2817 июня

Кучерена рассказал историю знакомства Путина и Стоуна

18:3217 июня

Путин рассказал о серьезном влиянии Коля

08:5116 июня

Путин опроверг существование приписываемых ему богатств

Россия00:0811 июня

Комсомол ответил «есть»

Почему функционеры ВЛКСМ стали преуспевающими бизнесменами
13:4517 июня

В Балашихе возбудили дело из-за брошенной в младенца зажигалки

16:0317 июня

ЛДПР предложила подарить мужчинам бесплатный проезд в День отца

10:2917 июня

Умер депутат Госдумы Олег Грищенко

Россия00:13 1 июня

Бессилие ягнят

Как педофилы склоняют детей на откровенные фотосессии
14:4617 июня

Взявший с чилийца 50 тысяч рублей за поездку таксист принес извинения

07:5016 июня

Агентство сообщило о захвате российской яхты судном КНДР

00:4017 июня

Путин отказался верить в причастность спецслужб США к терактам 11 сентября

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Можно ли избавить российские города от бродячих животных без массовой бойни
«Какой дурак сюда поедет?»
Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги
Кучерена рассказал историю знакомства Путина и Стоуна
Путин рассказал о серьезном влиянии Коля
В Балашихе возбудили дело из-за брошенной в младенца зажигалки
ЛДПР предложила подарить мужчинам бесплатный проезд в День отца
Умер депутат Госдумы Олег Грищенко
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
Великий объединитель
Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
При столкновении корабля с пирсом в Италии пострадали 55 человек
Глава Еврокомиссии предложил провести европейскую церемонию прощания с Колем
Armenian Genocide«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»
Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Все материалы
Бывший СССР
И только смерть разлучит нас
Почему в эстонском Йыхви требуют хоронить русских отдельно
Савченко прокомментировала отмену «закона Савченко»
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
Визит главы Приднестровья в Лондон возмутил Молдавию
Порошенко отменил «закон Савченко»
Пенсионера случайно закололи вилами возле трамвая в Запорожье
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Банк России допустил возможность паузы в снижении ключевой ставки
ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП в третьем квартале
Силуанов предсказал снижение инфляции благодаря бюджетным правилам Минфина
Назарбаев предложил ввести международную криптовалюту
ЦБ снизил ключевую ставку до 9 процентов
Курс рубля вырос после решения ЦБ понизить ключевую ставку
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
В Баренцевом море создадут искусственные острова
Дворкович заявил об отсутствии дефицита пилотов в России
Корпорация МСП поможет избавиться от импортной сои
В России возобновлено производство судов на подводных крыльях «Комета»
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Задавили и оболгали
Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
Алена КарелинаСолнце, пушки, девушки
Лучшие стрелки мира выяснили, кто лучше владеет карабином
ВКС России ликвидировали двух полевых командиров ИГ в Сирии
Бронированный «Айболит» поможет раненым
Японская береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Революционная Россия. Демонстрация в Петрограде, 1917 г. Описание: Февраль 1917 года. Петроград. На снимке: демонстрация в Петрограде. Снимок из фондов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Репродукция Фотохроники ТАСС, 1957 г. Автор: Фото ИТАР-ТАСС Credit: Фото ИТАР-ТАСС«Деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние»
Почему кадеты потерпели крах в 1917 году
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Создатели Hitman обрели независимость
Удвоение «молекулы жизни» впервые сняли на видео
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Речные плотины признали опасными
Все материалы
Спорт
Запрягли по-быстрому
Команда Станислава Черчесова выиграла стартовый матч Кубка конфедераций-2017
Андре Уорд и Сергей КовалевКрашер. Возвращение
Чего ждать от второй серии противостояния Сергей Ковалев — Андре Уорд
Ефимова выиграла турнир во Франции с личным рекордом
Мутко оправдал сломанный лифт и протекающую крышу стадиона «Санкт-Петербург»
Черчесов прокомментировал победу над новозеландцами на Кубке конфедераций
Сборная России обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций
Дебютный гол Кубка конфедераций переквалифицировали в автогол
Все материалы
Культура
Венецианская школа чувственности
Пушкинский музей завершает сезон выставкой о Возрождении
Берегитесь женщин
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Очень плохих девчонок» до похорон коммунизма
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина сообщила о завершении карьеры
Умер режиссер фильмов «Рокки» и «Карате-кид»
Пионеры шугейза Ride выпустили первый за почти четверть века альбом
СМИ раскрыли настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Как в шелках
Откуда у купленного Березкиным РБК огромные долги
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Прохоров продал РБК
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
Учителю дали пожизненный срок за создание порно с филиппинскими детьми
Украинский офис «ВКонтакте» закрылся
Все материалы
Ценности
Если вы еще мужчины
Фасад и изнанка выставки Pitti Uomo
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
Объявлена дата презентации нового флагмана Audi
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Пеле открыл в Москве бутик Hublot
LuisaViaRoma предложила норковые лоферы
Все материалы
Путешествия
Виды Дербента Описание: Россия. Дагестан. 26 сентября 2016. Древняя крепость Нарын-кала в нагорной части Дербента. Сергей Фадеичев/ТАСС Автор: Фадеичев Сергей Credit: Сергей Фадеичев/ТАССИмамы, серпантин и чуду
Неизвестное об известных достопримечательностях Дагестана
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
Ушибленный тележкой в самолете пассажир потребовал 10 миллионов долларов
Минтранс проверит «Вим-Авиа» в связи со срывом чартеров
В двух аэропортах США проверку паспорта заменят сканированием отпечатков пальцев
Задымившийся пассажирский самолет нарушил работу аэропорта в Гамбурге
Все материалы
Из жизни
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Американцы провели тренировку по фитнесу с собакой
Модель plus-size в купальнике снялась с пальмовыми листьями на голове
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке
Все материалы
Тест самого красивого Volkswagen
Можно ли влюбиться в «Фольксваген», если он выглядит как новый «Артеон»?
Место, где реставрируют Jaguar и LR
40 фотографий крупнейшего в мире центра классических автомобилей JLR
Суперкары с прицепами
Неожиданное комбо – быстрые машины, которые таскают прицепы
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
«Лачетти» от компании Ravon обновился и сохранил ценник
Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в истории
Появились первые официальные изображения нового Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы