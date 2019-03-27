Бывший министр Абызов высоко оценил работу задерживавших его сотрудников ФСБ

Бывший министр по вопросам открытого правительства России Михаил Абызов похвалил сотрудников ФСБ, которые проводили его задержание. Об этом он заявил «Московском комсомольцу» в камере временного содержания (ИВС) в Москве.

По словам чиновника, спецслужбы действовали «корректно, уважительно, качественно».

«Не было ни оскорблений, ничего. Если будут нарушаться мои права, я знаю, что делать. Вон тут целый "иконостас" с адресами правозащитных структур», — заявил он посетившим его членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Бывший министр встретил гостей, лежа в кровати. Вместе с ним в камере находится вор-рецидивист, обвиняемый в убийстве, который, обращаясь к чиновнику, называл его Мишаня.

«Мишань, ну что ты лежишь, встань, когда с людьми разговариваешь, неудобно ведь», — попросил сокамерник Абызова.

Бывший министр сообщил, что всю ночь его допрашивали и возили в автозаке по Москве. В ИВС он попал в 4:00 27 марта, и только спустя два часа его распределили в камеру. Там ему выдали матрас, подушку и одноразовое белье, и он сразу же лег спать. На завтрак некогда высокопоставленному чиновнику дали кашу и чай.

Бывший министр надеется, что суд не выдаст санкцию на его арест. Мера пресечения, как предполагается, будет рассматриваться Басманным судом Москвы в среду, 27 марта. Абызов поинтересовался у правозащитников, сможет ли уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов прийти на суд.

26 марта адвокат Александр Аснис заявил, что Абызов «категорически не признает себя виновным». Бывший министр был задержан по подозрению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило четыре миллиарда рублей.

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