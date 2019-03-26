Абызов отказался признать вину

Бывший министр по вопросам открытого правительства России Михаил Абызов отвергает предъявленные ему обвинения. Об этом заявил адвокат задержанного Александр Аснис, передает РИА Новости.

По его словам, Абызов «категорически не признает себя виновным». Защитник добавил, что мера пресечения политику будет избрана в среду после 10:00 мск в Басманном суде Москвы.

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В свою очередь, источник агентства «Интерфакс» утверждает, что следствие будет настаивать на заключении Абызова под стражу.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила «Ленте.ру», что Абызов задержан. Бывшему министру инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности 26 марта. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило четыре миллиарда рублей.

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