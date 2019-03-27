Дворковича потеряли после задержания Абызова

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в настоящее время находится за границей. Об этом в среду, 27 марта, сообщил «Интерфаксу» представитель федерации.

По словам собеседника агентства, несколько дней назад Дворкович отправился в Сан-Марино, где принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы. Вернуться в Москву бывший вице-премьер должен в начале следующей недели, уточнил представитель ФИДЕ.

Он пояснил, что нынешняя поездка была давно запланирована и что обычно Дворкович каждую неделю дважды выезжает за рубеж.

Помощник Дворковича Константин Киселев отказался сообщать «Говорит Москва», где в настоящее время находится бывший вице-премьер, отмечается в Telegram-канале радиостанции.

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Ранее некоторые источники сообщали, что задержанный накануне, 26 марта, бывший министр по вопросам открытого правительства России Михаил Абызов якобы приехал в Москву, чтобы поздравить Дворковича с днем рождения, который отмечался в тот день. По данным источника «Интерфакса», Абызова, который в последнее время проживал за границей, специально выманили в Россию перед задержанием — поводом для этого стало празднование дня рождения одного из бывших коллег экс-министра.

В то же время адвокат Абызова Александр Аснис заявил, что бывший министр на самом деле постоянно проживает в России, передает «Интерфакс». По его словам, за границу Абызов выезжает только «на отдых, на короткий срок».

Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ 26 марта. Бывшему министру инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. Абызов отвергает предъявленные ему обвинения.

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