Один из фигурантов дела Абызова сбежал за границу

Один из фигурантов оргпреступной группировки бывшего министра России по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова — Сергей Ильичев — объявлен в розыск. Об этом в среду, 27 марта, «Ленте.ру» заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«По имеющимся у следствия данным, Сергей Ильичев, десять лет возглавлявшем ОАО "Региональные электрические сети" (РЭС), а затем работавшем в структурах компании Абызова Ru-сom, находится за границей», — сказала Петренко. По ее словам, следствие также проверяет информацию о причастности Абызова и его соучастников к другим преступлениям.

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Ранее сообщалось, что Абызов похвалил сотрудников ФСБ, которые проводили его задержание.

26 марта адвокат Александр Аснис заявил, что Абызов «категорически не признает себя виновным». Бывший министр был задержан по подозрению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило четыре миллиарда рублей.

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