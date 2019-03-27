Политики и артисты поручились за бывшего министра Абызова

Ряд влиятельных политиков и известных артистов поручились за задержанного бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом в среду, 27 марта, сообщает агентство «Москва».

Адвокат Абызова Руслан Кожура предоставил суду личные поручительства бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, председателя правления ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса, экс-главы администрации президента Александра Волошина, бывшего пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой, а также народных артисток России Ксении Рапопорт и Чулпан Хаматовой.

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Личное поручительство — это письменное обязательство поручителя в том, что подозреваемый явится к следователям и в суд, а также не будет препятствовать расследованию уголовного дела. По российскому законодательству, невыполнение этих требований может грозить поручителям денежным взысканием до 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что защита бывшего министра попросила суд отпустить его под залог в миллиард рублей.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ 26 марта. Бывшему министру инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило крупную сумму денег.

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