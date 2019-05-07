Шереметьево отчиталось о работе экстренных служб во время катастрофы SSJ-100

Пожарные спасатели прибыли к горящему лайнеру SSJ-100 за одну минуту. Об этом отчитались в пресс-службе аэропорта, передает ТАСС.

Действующий норматив обязывает спасателей прибыть на место инцидента за три минуты.

Ранее из переговоров пилотов с диспетчерами стало известно, что командир воздушного судна заявил, что немедленной помощи ему не требуется. Сотрудники аварийных служб попросили уточнить у пилота, сможет ли тот рулить самостоятельно после посадки и получили ответ, что самолет заходит на посадку в штатном режиме.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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