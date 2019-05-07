Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником

Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда. Это видно на кадрах, опубликованных РИА Новости.

Судя по снимкам, сначала Евдокимов выбрался из окна дымящейся кабины по тросам. Затем он забежал в салон по надувному трапу и вынес из самолета своего напарника.

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Отец командира воздушного судна Александр Евдокимов заявил РЕН ТВ, что Денис оставался в горящем самолете до последнего. Сейчас пилот находится в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.

Ранее появилась полная хронология катастрофы SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Тайм-лайн составлен в том числе на основе показаний командира воздушного судна Дениса Евдокимова.

Источники, знакомые с ходом расследования авиакатастрофы, заявили, что пилоты SSJ-100 после приземления не выключили двигатели и открыли в кабине окно. По мнению специалистов, это могло повлиять на распространение пламени.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, но сразу после взлета был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за проблем со связью и бортовой автоматикой. По данным Следственного комитета, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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