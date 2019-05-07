Ошибкам пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета нашли объяснение

Открытое окно в кабине пилотов не могло повлиять на распространение огня в сгоревшем в московском аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник, передает «Говорит Москва».

Он отметил, что в самолете был пробит фюзеляж и разрушено крыло, из-за чего и возникла тяга воздуха. Кроме того, Сытник сообщил, что на кадрах, которые он видел, от двигателей раздувалось пламя, когда самолет уже лежал на полосе. «Это они не успели двигатели выключить? Это я не знаю», — добавил летчик.

Ранее источники, знакомые с ходом расследования авиакатастрофы в Шереметьево, сообщили, что пилоты SSJ-100 после приземления не выключили двигатели и открыли в кабине окно. По мнению специалистов, это могло косвенно повлиять на распространение пламени.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время жесткой аварийной посадки. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство из них умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.

По словам командира судна и других членов экипажа, в лайнер ударила молния, после чего отказала автоматика и возникли проблемы со связью. Согласно основным версиям следствия, произошедшее связано с недостаточной квалификацией пилотов и диспетчеров, неблагоприятными погодными условиями и неисправностью самолета.

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