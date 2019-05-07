Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели. Кроме того, в кабине было открыто окно, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По словам собеседников издания, ошибки летчиков косвенно повлияли на распространение пламени. Источник в Следственном комитете рассказал, что из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова стало ясно, что после приземления они открыли в кабине боковое окно. Эксперты считают, что это могло усилить тягу воздуха и, как следствие, скорость горения. Эту информацию подтвердили в Росавиации.

Кроме того, предполагается, что горение могло усилиться из-за того, что пилоты не выключили двигатели сразу после посадки. По информации издания, двигатели работали до момента, пока их не потушили.

Сообщается, что сотрудники Росавиации начали внеплановую проверку компании «Аэрофлот». Она коснется компетенций летного и технического директоров. Также просматривается документация, касающаяся подготовки пилотов. Комментариев пресс-службы компании-перевозчика пока нет.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время жесткой аварийной посадки. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство из них умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.

По словам командира судна и других членов экипажа, в лайнер ударила молния, после чего отказала автоматика и возникли проблемы со связью. Согласно основным версиям следствия, произошедшее связано с недостаточной квалификацией пилотов и диспетчеров, неблагоприятными погодными условиями и неисправностью самолета.

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