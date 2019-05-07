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Погибший при крушении SSJ-100 американец летел в Мурманск ради работы мечты

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Одной из жертв авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево стал 22-летний американец Джереми Брукс, который летел в Мурманск, где собирался работать гидом по рыбалке. Об этом New York Post рассказали друзья молодого человека.

По словам товарищей погибшего, он только окончил колледж и устроился на «работу своей мечты». Они указали, что он был фанатом рыбалки и все время только о ней и говорил.

«Он был очень взволнован поездкой. Также он хотел поехать на Аляску, в Аргентину, у него было много планов», — сказал один из его друзей.

Другой знакомый указал, что юноша сидел в хвосте лайнера. Он предположил, что пожар начался на том же ряду, где сидел Брукс, но с другой стороны.

Ранее стало известно, что жительница Мурманской области потеряла в пожаре на лайнере семью — 13-летнюю дочь и мужа. До этого, в октябре 2018-го, у нее умерла племянница, которая стала одной и жертв керченского стрелка во время расстрела Керченского политехнического колледжа.

Летевший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100 загорелся во время жесткой посадки в Шереметьево. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство из них умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.

По словам командира судна и других членов экипажа, в лайнер ударила молния, после чего отказала автоматика и возникли проблемы со связью. Согласно основным версиям следствия, произошедшее связано с недостаточной квалификацией пилотов и диспетчеров, неблагоприятными погодными условиями и неисправностью самолета.

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