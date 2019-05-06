Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100

Жительница Мурманской области Ксения Новикова, которая полгода назад лишилась племянницы в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, потеряла дочь и мужа в авиакатастрофе с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом телеканалу «360» рассказала подруга женщины Елена.

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По ее словам, супруг Новиковой Евгений был главврачом Снежногорской больницы. Он летал в командировку в Испанию и взял с собой дочь, чтобы та «погрелась» на выходных.

«Мама — учительница, она работала здесь, в Снежногорске. А ребенка папа взял на выходные с собой. Там была какая-то встреча врачей», — сказала собеседница издания. Она добавила, что мужчина был хорошим семьянином и хирургом с «золотыми руками», а девочке недавно исполнилось 13 лет.

После известий о гибели членов своей семьи Ксения Новикова поехала в Москву на процедуру опознания тел. Канал отмечает, что в октябре во время расстрела студентов в Керченском политехническом колледже у нее погибла племянница.

Авиакатастрофа в Шереметьево произошла 5 мая, в ней погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. Для расследования обстоятельств случившегося будет создана госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц. Согласно предварительным данным, в самолет ударила молния, из-за чего отказали бортовые электронные системы. После этого лайнер совершил жесткую посадку. Пожар в хвостовой части мог начаться в результате попадания в левый бак самолета постороннего предмета.

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