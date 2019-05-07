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Опубликована полная хронология авиакатастрофы в Шереметьево

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«Радио Свобода» опубликовало полную хронологию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Тайм-лайн составлен на основе данных сервиса FlightRadar, показаний членов экипажа (командира воздушного судна (КВС) Дениса Евдокимова, диспетчера аэропорта Дениса Наумкина, бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной) и выживших пассажиров, а также мнений экспертов.

18:02. Лайнер SSJ-100 набрал скорость и оторвался от взлетно-посадочной полосы в Шереметьево (по словам Дениса Евдокимова и Дениса Наумкина). Сервис FlightRadar указывает, что самолет взлетел в 18:03. Как рассказала бортпроводница Татьяна Касаткина, воздушное судно сразу после взлета попало в тучу, за бортом был слышен шум града.

«Через грозовой фронт категорически запрещаются полеты, категорически! Грозовой фронт надо обходить. И влетать в него — это чревато очень негативными последствиями», — заявил летчик 1-го класса Андрей Литвинов.

18:07. В самолет ударила молния. По данным трека FlightRadar, удар произошел через 5-6 минут после взлета на высоте около двух тысяч метров и скорости почти 500 километров в час. Одним из тех, кто увидел молнию, стал пассажир Олег Молчанов. Вспышку он заметил на правом крыле. «После удара молнии, когда вышли из облака, бортпроводник по громкой связи сообщила, что пилот принял решение вернуться в связи технической необходимостью, неполадками, технической причиной — точно не помню», — сказал Молчанов.

18:11. Пилоты сообщили диспетчерам о проблемах со связью и бортовой автоматикой. КВС рейса Денис Евдокимов рассказал, что из-за молнии борт потерял радиосвязь и перешел в аварийный режим управления. Связь удалось восстановить через частоту на второй радиостанции, но она была кратковременно-прерывистой.

18:20. Лайнер начал снижение на посадку. По словам Евдокимова, скорость у самолета в этот момент была небольшая. Заявление командира судна опроверг анонимный пилот, комментарий которого приводит Baza. Он отметил, что скорость при заходе на посадку с превышением посадочной массы не может быть небольшой. «Этому есть две причины. Первая — превышение посадочной массы требует большей подъемной силы, а соответственно скорости. Вторая — в случае перехода в Direct Law ("упрощенный" режим управления, в который лайнер, по словам Евдокимова, перешел после удара молнией — прим. «Ленты.ру») приборная скорость должна быть увеличена», — сказал эксперт.

18:30. Произошло первое касание лайнера взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. Самолет начал «прыгать» по земле. После очередного такого прыжка стойки шасси не выдержали, повредив баки с горючим. Топливо попало на раскаленный двигатель и загорелось.

«Само приземление было непонятное: касание, отрыв, затем попытка экипажа посадить со второго раза, опять касание, опять отрыв — уже повыше, и уже после третьего отрыва, самого высокого, мы стали кричать, не в эфир, разумеется: "Уходи на второй круг, уходи!"» — сказал диспетчер Денис Наумкин.

Пассажир Олег Молчанов отметил, что до остановки судна почти все сидели на своих местах. Тем не менее Татьяна Касаткина заявила, что пассажиры последних рядов пытались выползти из горящего хвоста к выходам, когда самолет был еще на скорости.

18:31. Охваченный огнем лайнер остановился. Пожар по нему распространился стремительно. Командир воздушного судна объявил аварийную эвакуацию, после чего из кабины вышел первый пилот, а затем и сам Денис Евдокимов.

«Все было очень быстро, я уже не смотрела, каждого помогала эвакуировать, каждого за воротник вытаскивала», — сказала бортпроводница Касаткина.

18:32. К месту катастрофы спустя минуту после приземления лайнера прибыла первая пожарная машина. Это в три раза быстрее, чем норматив — 180 секунд. Еще через четыре минуты у горящего судна находилось уже семь пожарных расчетов. «МЧС приехало быстро, но даже если бы и медленно, спасать там было некого. Учитывая общий бардак и несогласованность служб, все пострадавшие были окружены вниманием, поддержкой, едой и даже была водка. Правда одна бутылка, но хоть что-то», — отметил пассажир Молчанов.

18:32. Эвакуация выживших завершилась. Официальный представитель «Аэрофлота» заявил, что все живые пассажиры были спасены уже через 55 секунд при нормативе в 90 секунд.

18:50. Открытое горение SSJ-100 потушено.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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