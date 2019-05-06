Стало известно о штатном полете Sukhoi Superjet вплоть до касания с землей

Заход на посадку самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшего в аэропорту Шереметьево, проходил штатно вплоть до момента удара, рассказал ТАСС источник в авиационной отрасли.

«Это ситуация штатная, хотя и в аварийном режиме. Скорость самолета была 274 километра в час, это штатная посадка для такого типа воздушного судна», — отметил он. По словам собеседника агентства, до самого последнего момента ситуация не вызывала опасений.

Он также отметил, что в баках судна оставалось примерно 10 тонн топлива, и раз его не сжигали в воздухе, то на это были веские причины: полный отказ систем самолета, плохая управляемость либо полное отсутствие связи с диспетчером аэропорта. «В районе аэропорта Шереметьево достаточно оживленное воздушное движение, и нахождение в воздухе без связи на малых высотах могло создать угрозу столкновения самолетов в воздухе», — сказал он. При этом эксперт напомнил, что возможности аварийно сбросить топливо у SSJ-100 нет.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что ситуация, когда в самолет попадает молния, — достаточно распространенная, и это не могло стать критическим фактором. По его словам, расследование должно показать, успел ли экипаж вовремя начать торможение, каким было сцепление шасси с покрытием взлетно-посадочной полосы и из-за чего самолет подскочил в воздух и сильно ударился о землю.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер вернулся спустя несколько минут после взлета, так как, по словам командира судна, в самолет ударила молния и возникли проблемы со связью. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и 4 членам экипажа.

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