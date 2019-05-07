Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Спровоцировать катастрофу Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево мог скачок напряжения, произошедший при попадании авиалайнера в грозовой фронт, в совокупности с неоправданными действиями пилотов. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу. Согласно полученной информации, после взлета SSJ-100 попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти.

«Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета», — пояснил источник, добавив, что после этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета и приступил к посадке.

При этом, по словам собеседника агентства, некоторые действия пилотов вызывают вопросы. Так, при подходе к взлетно-посадочной полосе самолет начал проваливаться под глиссаду (траектория полета летательного аппарата, по которой он снижается), в то время как экипаж «по неустановленной причине» начал увеличивать скорость. «В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью», — уточнил источник.

Ранее 7 мая сообщалось, что пилоты SSJ-100 после приземления допустили ряд ошибок, которые, предположительно, ускорили распространение огня в самолете. Так, летчики открыли окно в кабине, что могло усилить тягу воздуха и, как следствие, скорость горения, а также не отключили двигатели — отмечалось, что они работали до тех пор, пока их не потушили.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что приоритетной версией катастрофы следователи считают ошибку пилотов.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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