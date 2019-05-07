Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить

Министр транспорта Евгений Дитрих выдвинет вопрос о награждении бортпроводников сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, Дитрих планирует ходатайствовать о выдаче бортпроводницам Татьяне Касаткиной и Ксении Фогель государственных наград за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

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Глава ведомства также намерен добиться посмертного награждения 21-летнего бортпроводника Максима Моисеева орденом Мужества. Он погиб, пытаясь спасти пассажиров в горящем хвосте лайнера, и до последнего не покидал лайнер.

5 мая самолет компании «Аэрофлот» SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск и загорелся при аварийной посадке в аэропорту. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице.

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