Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами

В сети появилась расшифровка переговоров пилотов авиалайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево, с диспетчерами. Ее во вторник, 7 мая, публикует телеканал РЕН ТВ.

Как следует из переговоров, командир воздушного судна Денис Евдокимов сообщил диспетчерам, что в самолет ударила молния, однако оценил полученные повреждения как серьезные, но не критические. «Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии», — заявил он.

Пилот передал на землю сигнал Pan-Pan, означающий, что авиалайнер подвержен угрозе, но немедленной помощи ему не требуется. Он отметил, что наблюдаются проблемы с радиосвязью и автоматическим управлением, однако подчеркнул, что ситуация развивается штатно. Спустя некоторое время Евдокимов сообщил, что не готов к заходу на посадку, и запросил разрешение на уход на второй круг. В итоге пилот принял решение садиться не визуально, а по приборам.

После этого сотрудники аварийных служб попросили диспетчера уточнить у пилота, сможет ли тот рулить самостоятельно после посадки. При этом им сообщили, что самолет заходит на посадку в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что судя по первым данным, полученным с бортовых самописцев самолета, спровоцировать авиакатастрофу мог скачок напряжения, произошедший при попадании авиалайнера в грозовой фронт, в совокупности с неоправданными действиями пилотов.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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