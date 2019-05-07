Шереметьево раскрыло причины возвращения SSJ-100 в аэропорт

Разбившийся SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ТАСС.

Воздушная гавань изложила хронологию катастрофы. Из документа следует, что самолет поднялся в воздух в 18:02, в 18:12 командир воздушного судна (КВС) запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи и потери автоматического управления лайнером.

Уточняется, что заход и посадка происходили в штатном режиме. После возгорания самолета в 18:31 была объявлена тревога, первый и второй пожарные расчеты прибыли на место через минуту, еще четыре — спустя две минуты. Спасатели вошли в горящий самолет в 18:35. Огонь удалось потушить в 18:48.

Всего было задействовано 26 спасателей, один автомобиль газодымозащитной службы, четыре кареты скорой помощи.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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