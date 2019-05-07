Пластик сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 проверят на токсичность

В сгоревшем самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мог использоваться несертифицированный пластик, что, возможно, привело к гибели пассажиров. Об этом во вторник, 7 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, материал, использующийся в отделке и обивке самолета, должен быть устойчивым к горению относительно длительное время и в любом случае не должен выделять токсичный дым, даже при пожаре. В данном случае, внешний вид обивки в относительно неповрежденной огнем носовой части заставил усомниться в этом.

«Уже в первые часы расследования встал вопрос о скорости распространения пламени в салоне самолета — конечно, это может быть объяснено разлившимся топливом, но надо однозначно исключить версию использования легкогорючих пластиков, выделяющих ядовитый дым», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

В настоящее время изъята внутренняя переписка предприятия о требованиях к комплектующим, а также используемым пластикам и металлам. Документация необходима для судебно-химической экспертизы тел погибших и изъятых образцов материалов.

«Проверка на соответствие материалов, из которых изготовлен конкретный борт, эталонным образцам является одной из обязательных процедур при расследовании авиапроисшествий», — отметил собеседник.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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