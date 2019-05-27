«Аэрофлот» опроверг информацию о многочисленных нарушениях в компании

В «Аэрофлоте» опровергли появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения об обнаружении множественных нарушений, которые влияют на безопасность выполнения рейсов авиакомпании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 27 мая.

Как отмечается в сообщении, в частности, не соответствует действительности информация о том, что летный отряд авиакомпании якобы не имеет достаточного опыта пилотирования в ручном режиме. «Данная тренировка проводится при выполнении полетов, когда отрабатываются действия при поступлении недостоверных показаний указателей скорости. В этой ситуации самолет переходит в режим direct mode», — пояснили в «Аэрофлоте», добавив, что «подготовка всех без исключения экипажей проведена в полном объеме» и «во всех отношениях соответствует квалификационным требованиям российского и международного законодательства».

Там подчеркнули, что выдвинутые в СМИ тезисы о том, что у летного руководства авиакомпании отсутствуют необходимые документы для работы, также лишены каких-либо оснований.

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Кроме того, недостоверной является и информация о том, что в компании не хватает сотрудников, которые занимаются техобслуживанием самолетов, говорится в сообщении пресс-службы. Как пояснили в «Аэрофлоте», в настоящее время в данном подразделении работают 138 человек, а дальнейшее укомплектование штатного расписания будет осуществляться в соответствии с плановым увеличением объемов работ.

Ранее 27 мая «Фонтанка» сообщила, что Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте выявила ряд нарушений в работе «Аэрофлота», которые угрожали безопасности полетов. По данным издания, документ со списком нарушений был отправлен на имя генерального директора авиакомпании за два месяца до катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, которая произошла 5 мая.

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