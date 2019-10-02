Оправдавшийся за многомиллиардную квартиру глава госкомпании стал Героем России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звания Героя России. Об этом со ссылкой на источники в предприятиях оборонной промышленности и в Кремле пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Указ не опубликован на сайте Кремля, однако источники утверждают, что подписан он был еще несколько недель назад. В нем говорится, что глава «Ростеха» награжден за вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны.

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Как указано в материале, одной из причин стала реформа системы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Сотрудник аппарата правительства пояснил, что Путин удовлетворен работой «Ростеха».

Чемезову исполнилось 67 лет. С Путиным он познакомился в ГДР, где с 1983 по 1988 год возглавлял представительство экспериментально-промышленного объединения «Луч». Госкорпорацией «Ростех» (ранее «Ростехнологии») он руководит с ноября 2007 года.

Ранее Чемезов рассказал о возможном ребрендинге самолета Sukhoi Superjet 100 после того, как его разработчик, «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), станет частью «Ростеха».

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