Разработчик SSJ-100 оправдался за его переименование

Планы по переименованию Sukhoi Superjet 100 не связаны с пиаром на фоне большого количества инцидентов с ним, речь идет о комплексной модернизации. Об этом рассказали в пресс-службе компании-разработчика лайнера «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС), сообщает ТАСС.

По словам представителя компании, модернизация, проводимая в рамках политики импортозамещения, приведет к повышению надежности, эффективности эксплуатации и комфорта для пассажиров.

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В связи с этим, отмечается в сообщении, компания ищет способы укрепить позиции на рынке, а переименование, возможно, закрепит в сознании покупателей качественные изменения. «Наша цель — не переименовать самолет, а сформировать обновленный, востребованный рынком продукт», — пояснили в ГСС.

В середине сентября глава госкорпорации «Ростех» (ГСС в рамках ОАК проходит процедуру включения в нее) Сергей Чемезов рассказал о возможном ребрендинге самолета. Он не исключил, что новое название станет российским.

А в августе министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что катастрофа SSJ-100 в аэропорту Шереметьево не повлияла на интерес к самолету у российских и иностранных компаний.

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