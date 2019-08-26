Sukhoi Superjet оказался кому-то нужен после аварий и катастроф

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что отечественные и зарубежные региональные партнеры проявляют интерес к покупке самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), передает «Интерфакс».

По его словам, произошедшая в мае катастрофа с SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево не повлияла на интерес заказчиков к этому самолету, он остается перспективным товаром с точки зрения требований рынка.

«Имена назвать не могу, это конфиденциальная информация. Но интерес к SSJ-100 есть — это факт», — подчеркнул министр, отметив, что основные поставки запланированы на вторую половину 2019 года.

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Выводы о причинах катастрофы Мантуров делать отказался до завершения расследования. При этом он добавил, что, в соответствии с предварительным отчетом Межгосударственного авиационного комитета, самолет был управляем и все его системы работали.

Ранее в августе сообщалось, что мексиканская компания Interjet, являющаяся последним иностранным эксплуатантом российского самолета, ищет покупателей на свои борты. Позже стало известно, что организация рассматривает вопрос не об отказе от Sukhoi SuperJet, а о «частичном перераспределении флота авиакомпании».

В апреле появилась информация, что покупать самолеты отказалась словенская авиакомпания Adria Airways. До этого от Sukhoi SuperJet также отказались бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.

В начале мая Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево. В результате происшествия погиб 41 человек.

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