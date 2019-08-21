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Авиабилеты на SSJ100 оказались дороже всех остальных

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Билеты на рейсы российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказались в среднем на 20 процентов дороже, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на письмо Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в правительство.

По подсчетам ведомства, к росту цен на билеты приводит то, что обслуживание SSJ обходится почти в два раза дороже, чем иностранных самолетов. Основная причина более высоких расходов заключается в длительных простоях из-за ожидания запчастей и ремонта.

Отмечается, что доминирующее положение на рынке занимает «Аэрофлот» — у авиакомпании сейчас 49 лайнеров SSJ, еще 100 должны поступить в парк к 2026 году.

При этом в ФАС указали, что более высокие цены на билеты устанавливаются на маршрутах «Аэрофлота», где у него нет конкуренции с другими игроками. Такими направлениями являются, например, Москва — Волгоград и Москва — Махачкала.

Замруководителя ФАС Александр Редько заявил ТАСС, что стоимость временного простоя самолета не должна сказываться на цене авиабилетов, эти расходы должны брать на себя авиапроизводители и банки.

В начале мая Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево. В результате происшествия погиб 41 человек.

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