SSJ-100 разгерметизировался в середине полета и экстренно сел в Минводах

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Отмечается, что лайнер следовал из Элисты в Сочи. «Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации — разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах», — приводит слова собеседника агентство.

В аэропорту Минеральных Вод подтвердили посадку SSJ-100. По данным Life, разгерметизация салона произошла на высоте 900 метров, после чего экипаж самолета доложил о внештатной ситуации.

На борту лайнера находился 81 человек, никто в результате происшествия не пострадал.

20 июля у самолета SSJ-100 авиакомпании «Якутия» в полете треснуло стекло кабины пилотов. В июне вылет SSJ-100 авиакомпании «Ямал» задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге более чем на пять часов из-за технической неисправности.

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