У Sukhoi Superjet 100 в полете треснуло стекло

У самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» в полете треснуло стекло кабины пилотов. Об этом сообщает ТАСС.

Лайнер выполнял чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян во Владивосток. По неизвестной причине в воздухе на верхнем слое лобового стекла SSJ-100 появилась трещина.

Самолет успешно приземлился во Владивостоке. На борту находилось 69 пассажиров, включая одного ребенка, и 7 членов экипажа. Никто не пострадал.

В июне 2019 года вылет самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге более чем на пять часов из-за технической неисправности. Авиалайнер должен был выполнить рейс по маршруту Екатеринбург — Новый Уренгой с промежуточной посадкой в Салехарде.

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