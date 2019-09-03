Sukhoi Superjet решили обрезать повторно

Минпромторг опроверг информацию об отказе от выпуска укороченной версии российского гражданского самолета Sukhoi Superjet на 75 мест. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Как заявили в ведомстве, по итогам разработки предварительного плана проекта SSJ75 стало понятно, что российско-французский двигатель SAM 146 «переразмерен и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации». В связи с этим планируется создать российский двигатель ПД-8 и комплектующие изделия. «Это 34 самолетные системы и бортовое оборудование», — сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник совладелец S7 Владислав Филев заявил, что Минпромторг решил отказаться от SSJ75 из-за отсутствия спроса. Информацию об этом затем подтвердил источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (владеет компанией «Гражданские самолеты Сухого», которая производит SSJ).

В августе стало известно о решении мексиканской компании Interjet, являющейся последним иностранным эксплуатантом SSJ100, продать купленные у России лайнеры, однако затем информацию опровергли в «Гражданских самолетах Сухого». В апреле стало известно, что покупать самолеты отказалась словенская авиакомпания Adria Airways, а до этого эксплуатировать SSJ не захотели бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.

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