Производитель SSJ-100 переложил вину за проблемы на аэропорт

У авиакомпании «Ямал» нет никаких нареканий к эксплуатации самолета Sukhoi Superjet-100, все претензии касаются взлетно-посадочной полосы. Таким образом пресс-служба производителя лайнера, компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), прокомментировала сообщения СМИ, передает ТАСС.

«Мы разделяем мнение главы авиакомпании "Ямал", что это "очередная глупость"», — отреагировали на информацию в ГСС. До этого источник в ГСС предположил, что имеет место новая информационная атака на самолет.

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Ранее 24 сентября сообщалось, что «Ямал» пожаловался на проблемы при взлете и посадке SSJ-100 в Новом Уренгое. С 18 августа по 8 сентября превышение нагрузок на шасси зафиксировалось семь раз. Указывалось, что проблемы есть только у SSJ-100, другие лайнеры и авиакомпании не жалуются на состояние ВПП (взлетно-посадочной полосы).

Аэропорт отказывается признавать вину. В руководстве воздушной гавани напоминают, что недавняя проверка Ространснадзора не выявила каких-либо проблем со взлетно-посадочной полосой. В пресс-службе правительства региона также подчеркнули, что угрозы эксплуатации российского самолета в Новом Уренгое нет.

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