Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России

Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.

Согласно ему, в общей сложности было зафиксировано семь случаев повышения показателя вертикальных перегрузок на шасси самолетов, которые эксплуатируются перевозчиком и совершают рейсы в Новый Уренгой и обратно.

Материалы по теме Синдром истребителя Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?

В заявлении отмечается, что показатели не превышали критический уровень, однако компания считает безопасность главным приоритетом в работе, в связи с чем было принято решение провести проверку всех факторов, которые потенциально способны повлиять на перегрузку шасси.

В середине сентября Ространснадзор провел внеплановую выездную проверку, в ходе которой нарушений или отклонений в соблюдении норм транспортной безопасности в части состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта выявлено не было.

Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что в период с 18 августа по 8 сентября датчики самолетов «Ямала» семь раз фиксировали превышение нагрузок на шасси. Перегрузки возникали при столкновении шасси со стыками плит на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Нового Уренгоя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!