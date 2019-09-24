Российская авиакомпания обнаружила уязвимость в SSJ-100

Российская авиакомпания «Ямал» зафиксировала превышение вертикальных нагрузок на шасси самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) при взлетах и посадках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В период с 18 августа по 8 сентября датчики самолетов «Ямала» семь раз зафиксировали превышение нагрузок на шасси. Максимальное зафиксированное значение перегрузки превысило 2,03 единицы. Производитель SSJ устанавливает допустимое значение нагрузок в 2 единицы, однако в авиакомпании действуют более строгие ограничения.

Перегрузки возникали при столкновении шасси со стыками плит на взлетно-посадочной полосе (ВПП ) в аэропорту Нового Уренгоя. Авиакомпания направила письмо другим перевозчикам, где указала, что перегрузки свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии ВПП в городе, которая может представлять опасность для самолетов SSJ-100.

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Исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков заявил в ответном письме, что Ространснадзор провел внеплановую проверку полосы и не выявил несоответствий. Это подтвердили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа.

Источник «Коммерсанта», близкий к производителю SSJ-100, заявил, что «это очередной умышленный фейк про самолет». В Росавиации отказались комментировать ситуацию.

5 мая самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

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