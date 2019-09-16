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Глава «Ростеха» опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

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Сергей Чемезов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга президента России Владимира Путина, которое политологи считают самым влиятельным неформальным политическим институтом в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в понедельник, 16 сентября.

«Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое "Политбюро 2.0"? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем», — сказал он.

По словам Чемезова, он многих из этих людей знает, но ни в каких совместных обсуждениях они не участвуют. Он добавил, что президент советуется с ним только по вопросам «Ростеха».

В 2012 году президент холдинга Minchenko Consulting Евгений Минченко и его коллега Кирилл Петров заявили, что Россией управляет политбюро. Президенту Владимиру Путину эксперты отвели роль арбитра и модератора, который разрешает споры между кланами. В 2015 эксперты вновь опубликовали доклад о неформальной структуре принятия решений в российской элите. Указывалось, что Чемезов входит в ближайший круг Путина.

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Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/16/09/2019/5d7e7b2f9a7947fbef0244be?from=from_main
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