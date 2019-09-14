Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК прокомментировал информацию о своей недвижимости, опубликованную в феврале Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов [рублей]. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: "Все, давайте деньги". Таких денег она не стоит», — сказал он.

Чемезов назвал расследование домыслами. «Когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить — зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват», — отметил он, добавив, что «быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально».

Глава госкорпорации назвал себя состоятельным человеком, но заявил, что не ведет вычурный образ жизни и не занимается накопительством. «Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет», — отметил он.

В материалах ФБК утверждалось, что жене Чемезова принадлежит квартира в здании гостиницы «Москва» рядом с Кремлем, которая состоит из двух помещений на двух этажах, общей площадью 1434 квадратных метра. Авторы расследования оценили стоимость недвижимости в пять миллиардов рублей.

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