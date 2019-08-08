Счета ФБК и штабов Навального заблокировали

Счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Алексея Навального заблокированы. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила в своем Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Также, по ее словам, заблокированы личные счета сотрудников, по которым проводится проверка.

«По решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счет ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 миллионов рублей. Это та сумма, которую считают "отмытой" (не миллиард, как пишет СК). Счет штабов вообще не фигурирует в этом деле», — написала Ярмыш.

Утром в четверг стало известно, что к сотрудникам ФБК прошли с обысками. Следственные действия проводились рамках расследования дела об отмывании денег.

3 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей ФБК по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей. Возбуждено дело по части 4 статьи 174 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая «заведомо для них была приобретена преступным путем». Впоследствии они внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков через банкоматы, чтобы придать «правомерный вид» владению средствами.

СМИ сообщали, что возможная незаконная схема, в которую были вовлечены сотрудники ФБК, основанного Алексеем Навальным, работала под прикрытием его президентской кампании в 2018 году.

Дело о финансировании ФБК передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.

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